В России могут появиться черные списки дебоширов в поездах и автобусах

Общероссийское объединение пассажиров предложило ввести черные списки дебоширов в поездах и автобусах дальнего следования, сообщает Газета.ру

Инициатива направлена в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

«Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута», — пояснил зампред организации Илья Зотов.

В Министерстве транспорта сообщили, что рассмотрят инициативу в случае её поступления в ведомство.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки дебоширов и отказывать им в перевозке.