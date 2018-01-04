В Югре возбудили уголовное дело по факту аварии с 10 погибшими

Управление МВД по Югре возбудило дело по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) после аварии, жертвами которой стали 10 человек, сообщает "Коммерсант". Как уточнили в пресс-службе ведомства, Renault Duster и Mazda-6 столкнулись в Октябрьском районе около 16:30 по местному времени (14:30 мск).

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе окружного управления СКР разобраться в обстоятельствах ДТП. Руководитель СКР также распорядился направить на место аварии следователей и криминалистов и в случае необходимости взять у прокуратуры материалы уголовного дела для проведения собственного расследования.

Проверку по факту ДТП проводит и прокуратура ХМАО. Ведомство оценит деятельность служб, «ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия ее транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов».

Напомним, по предварительной версии, причиной аварии стало то, что один из водителей не справился с управлением. Среди погибших — четверо детей. В ликвидации последствий ДТП принимали участие более 50 человек и 10 единиц техники. Движение в районе аварии временно приостанавливалось.