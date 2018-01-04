СМИ: В Сирии при нападении на российскую авиабазу уничтожено семь самолетов

В результате минометной атаки 31 декабря на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожены семь самолетов. Об этом со ссылкой на неназванные военно-дипломатические источники сообщает «Коммерсант».
По информации издания, боевики обстреляли базу и фактически уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Огнем был также подорван склад боеприпасов.
«Коммерсант» сообщает, что в результате пострадали более десяти военнослужащих, не указывая, идет ли речь о россиянах.
Официального подтверждения этих сведений от Минобороны нет.
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