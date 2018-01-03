Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 10 погибшими в Югре

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку по факту ДТП, в результате которого погибли 10 человек, сообщает «Ведомости».

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин лично выехал на место происшествия с целью координации работы правоохранительных органов, сообщили агентству.

Ранее на автодороге Ханты-Мансийск - Советский произошло ДТП. Погибли 10 человек, среди них четверо детей. По информации ТАСС, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Есть версия, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением, уточняет агентство. МЧС сообщило, что последствия аварии ликвидируют более 50 человек.