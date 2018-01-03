Навальный обжаловал решение Верховного суда, заблокировавшее его выдвижение на выборы

Политик Алексей Навальный обжаловал решение первой инстанции Верховного суда, который признал законным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает «Ведомости» со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. По его словам, заседание по жалобе может пройти еще до окончания праздников.

Ранее Верховный суд России признал законным решение ЦИКа отказать Навальному в регистрации инициативной группы, которая выдвинула его в президенты. На это политик ответил, что «таких судей надо самих судить». «Мы не признаем выборы без конкуренции», - добавил Навальный.

25 декабря ЦИК отказал в регистрации инициативной группе Навального, потому что он лишен пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Других претензий к оппозиционеру не было.