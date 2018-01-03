Имеет право. ЦИК подает в суд на себя

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в Верховный суд России для отмены собственного решения, сообщает «Ведомости».

Речь идет о постановлении от 28 декабря 2017 года о регистрации инициативной группы самовыдвиженца на должность президента России Александра Чухлебова. ЦИК обнаружил у него вид на жительство другой страны. Какой именно – в сообщении не уточняется.

У него может быть вид на жительство в Финляндии, сообщал вчера «Интерфакс» с заседания ЦИК. Сам Чухлебов принес нотариально заверенный документ, который свидетельствует об аннулировании у него вида на жительство в этой стране.

ЦИК зарегистрировал уже 64 претендента в кандидаты на пост российского президента. Выборы пройдут в марте 2018 г.