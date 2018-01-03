В Сирии разбился российский вертолет Ми-24. Пилоты погибли

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря в Сирии, сообщает Lenta.ru.

Вертолет разбился в 15 километрах от аэродрома Хама. Это произошло из-за технической неисправности. Огневого воздействия по нему не было. Оба пилота погибли, борттехник эвакуирован на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи.

Серийный выпуск Ми-24 начался в 1971 году. Его неофициальное название — «Крокодил». С 2002 года случилось 18 аварий и катастроф с участием этого вертолета.

В ноябре Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, опубликовал видео, в котором показано уничтожение вертолета Ми-24 ВКС России с помощью ПТРК «Конкурс». Боевики заявили, что они сбили летательный аппарат. Согласно другой версии, причиной аварии стали технические неполадки.