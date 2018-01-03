За праздники МЧС спасло почти 240 человек

Чрезвычайных ситуаций в первые дни нового года в России не допущено, но зафиксировано более шести десятков происшествий, сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.

"С начала года чрезвычайных ситуаций не произошло. Зафиксировано более 60 происшествий, при которых спасены 239 человек", - сказал передает его слова Интерфакс.

Кутровский напомнил, что с 25 декабря органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщила ранее "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк, в праздновании Нового года в России приняли участие более 8,5 млн человек.