Трамп сказал, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп считает, что американская ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем северокорейская, сообщает Lenta.ru.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка всегда у него столе". Может кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, сообщить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его. И моя кнопка работает!» — написал президент.

В новогодней речи Ким Чем Ын заявил, что Северная Корея в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. По его словам, вся территория США «окажется в зоне поражения» в случае принятия Пхеньяном решения о нанесении удара. «Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — указал он.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре 2017 года Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.