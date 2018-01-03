Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей с помощью специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, сообщает «Коммерсант». Линия связи будет открыта в 9:30 по московскому времени.

Южная Корея сочла большим прорывом готовность КНДР восстановить линию спецсвязи. Об этом заявил официальный представитель президента страны.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и заявил, что Северная Корея собирается направить на ОИ свою национальную сборную. Оргкомитет Олимпийских игр положительно воспринял это заявление, а президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству начать переговоры с КНДР о допуске спортсменов.