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Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в четвертьфинале ЧМ

Фото: PA Images\TASS
Фото: PA Images\TASS

Сборная России проиграла четвертьфинал сборной США в молодежном чемпионате мира по хоккею в американском Баффало со счетом 4:2, сообщает Lenta.ru.

В составе чемпионов мира 2017 года заброшенными шайбами отметились Киффер Беллоуз (3-я, 53-я минуты), Кайлер Ямамото (15) и Джоуи Андерсон (60). За сборную России отличились Марсель Шолохов (11) и Андрей Алтыбармакян (44). В конце первого периода защитник сборной России Владислав Семин за удар соперника в голову был удален до конца встречи.

Соперники встречались между собой на пяти последних молодежных мировых первенствах. Только один раз россияне и американцы играли на групповом этапе - в конце декабря 2013 года в Уфе хозяева турнира выиграли у будущих чемпионов мира.

В полуфинале команда США сыграет со шведами, другую пару полуфиналистов составили сборные Канады и Чехии. Оба матча пройдут 4 января. Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 115, комментариев: 0


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