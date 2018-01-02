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​Как изменятся цены на бензин в наступившем году

Стоимость самых популярных марок бензина — АИ-92 и АИ-95 — и дизельного топлива в 2018 году может вырасти в среднем на три рубля, сообщает «Российская Газета». Такой прогноз издание получило от специалистов отрасли.

«Акцизы на моторное топливо уже повышены: на 50 копеек за литр с 1 января. И еще на столько же они вырастут с 1 июля, — объяснил автоэксперт Игорь Моржаретто. — Закладываем эту сумму в стоимость бензина и дизеля. Плюс годовая инфляция в пределах четырех процентов. Если считать от 40 рублей, то прибавим еще полтора с лишним рубля инфляционных. Максимально цены на популярные марки бензина могут увеличиться рубля на три. Но к 50 рублям за литр они вряд ли приблизятся».

Тем временем исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко считает, что во многом динамика цен будет зависеть от воли региональных властей, их возможностей договориться, чтобы стоимость литра не росла резко. По его мнению, в 2018 году «дизельное топливо вырастет в цене на девять процентов, а цена литра бензина поднимется на 6,5 процента».


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Сегодня в 17:45, просмотров: 117, комментариев: 0


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