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Депутат Поклонская рассказала о главной цели в своей жизни

Главный борец с «Матильдой» Алексея Учителя, депутат Госдумы Наталья Поклонская поведала изданию RT, что является целью ее жизни.
«Счастье, — ответила Поклонская. — Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей Родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня».

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Сегодня в 17:22, просмотров: 129, комментариев: 0


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