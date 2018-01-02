«Счастье, — ответила Поклонская. — Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей Родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня».
Депутат Поклонская рассказала о главной цели в своей жизни
Главный борец с «Матильдой» Алексея Учителя, депутат Госдумы Наталья Поклонская поведала изданию RT, что является целью ее жизни.
«Счастье, — ответила Поклонская. — Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей Родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня».
«Счастье, — ответила Поклонская. — Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей Родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня».
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