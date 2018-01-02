Депутат Поклонская рассказала о главной цели в своей жизни

Главный борец с «Матильдой», депутат Госдумыповедала изданию RT, что является целью ее жизни.«Счастье, — ответила Поклонская. — Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей Родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня».