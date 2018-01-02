​ЦИК объяснила огромное количество желающих стать кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия России рассказала, откуда взялось значительное количество желающих стать кандидатами на президентских выборах 2018 года, передает РИА Новости. Как оказалось, все дело в «обманчивой видимости» легкости регистрации. Об этом в интервью изданию заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

Ранее сообщалось, что на конец декабря Центризбирком получил около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением граждан на должность президента. Отметим, что 21 из них поступило от партий.

Шевченко отмечает, что такое количество кандидатов за последние годы зафиксировано впервые. По его словам, это может быть связано с тем, что нужно предоставлять меньше подписей. Также член ЦИК заметил, что в целом увеличилось число партий по сравнению с прошлыми выборами.

Шевченко объяснил, что партиям для выдвижения кандидатов на парламентские выборы нужно подать пакет документов минимум на 200 человек, а на одного кандидата собрать документы проще.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцам для регистрации необходима поддержка не менее 300 тысяч избирателей (на один регион — не более 7,5 тысячи подписей). Претендентам от непарламентских партий нужно не менее 100 тысяч подписей (на один регион — не более 2,5 тысячи). Представители парламентских партий освобождены от этой необходимости.