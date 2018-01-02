В Ханты-Мансийске состоится масштабный фестиваль «Экстремальная зима»

5 и 7 января в Ханты-Мансийске пройдет фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима», сообщает портал «Открытый регион – Югра».

В первый день участников ждут соревнования по снегоходному кроссу на Кубок главы города Ханты-Мансийска. Гонки начнутся в 17:00. Кроме того, зрители смогут насладиться развлекательной программой с конкурсами, пиротехническим шоу, ростовыми куклами и выступлениями творческих коллективов. Все желающие смогут прокатиться на снегоходах с опытными водителями.

Также в рамках мероприятия «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России» во время «Экстремальной зимы» состоится конкурс «ПерсонаFEST», участвовать в котором смогут все, кто придет на фестиваль с ярким и веселым изображением на лице или в одежде, отражающей спортивный и новогодний дух.

7 января, во второй день фестиваля, состоятся любительские соревнования «Биатлон на снегоходах». Участникам гонки, которая стартует в 12:00, нужно будет преодолеть несколько кругов с огневыми рубежами.