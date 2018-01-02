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В Сургуте пройдет телемост с известной детективной писательницей Александрой Марининой

6 января в 15.30 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится телемост с королевой российского детектива Александрой Марининой. Телемост будет транслироваться на канале Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xedn_lS7FLc.
Но только у тех, кто придет в библиотеку, будет реальная возможность не только послушать писательницу, но и задать ей вопросы, передать поздравления с наступающим Рождеством.

Встреча стала возможна благодаря инициативе Городской централизованной библиотеки им. Н. Островского Комсомольска-на-Амуре и поддержке издательства ЭКСМО, в котором опубликованы все главные книги А. Марининой. Из студии ЦБС Северного административного округа Москвы Марина Анатольевна будет общаться с читателями 11 городов России: Комсомольска-на-Амуре, Оленегорска, Видное, Калининграда, Омска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тобольска, Липецка, Москвы и Сургута.

Лучшие книги Александры — это детективы. В 2005 году автор была удостоена национальной премии «Олимпия», которую она получила как женщина, чье творчество стало ярким событием российской литературы. Ее произведения переведены более чем на 20 языков и успешно продаются почти в 30 странах мира. Журнал «Культ личностей» (№1, 1998 г.) назвал Марину Алексееву в числе 25-ти наиболее влиятельных людей страны, отметив при этом, что «огромные тиражи детективов Александры Марининой раскупаются мгновенно – что фактически делает ее властительницей миллионов умов. И она ненавязчиво внедряет в них идеи демократии, умеренного феминизма и коррумпированности власти». Среди многочисленных наград и премий А. Маринина в 2005 году удостоена национальной премии общественного признания «Олимпия», как женщина, чье литературное творчество стало ярким событием российской культуры.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 99, комментариев: 0


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