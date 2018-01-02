​После новогодней премьеры Аллу Пугачёву заподозрили в плагиате// ВИДЕО

Во время минувшего новогоднего «огонька» Алла Борисовна исполнила свою новую песню «Я летала». Автором хита стал Олег Влади. Однако позже поэт-песенник Александр Вулых написал на своей странице в социальной сети, что композиция, мол, подозрительно напоминает его собственное творение.

«Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору — композитору Игорю Саруханову, — пишет Вулых. — Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню «Придуманная любовь», написанную более пятнадцати лет назад!»

Спустя короткое время поэт-песенник удалил эту запись, а некоторые музыкальные обозреватели сочли сравнение двух хитов притянутым за уши.

Ну а пока что каждый может послушать обе песни и решить, стоило ли устраивать сыр-бор.

