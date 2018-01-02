Подросток признался, что теплая остановка в Сургуте разбилась случайно

1 января siapress.ru написал, что некто разбил стеклянную дверь на новой теплой остановке в Сургуте на проспекте Мира. Выяснилось, что причастны к этому подростки, вовсе не желавшие прослыть вандалами. Близким к истине в итоге оказалось предположение автора нашумевшего фото с разбитой остановкой о том, что «возможно, причина не в вандализме», а в том, что «на самой двери банально отсутствовала стрелка, в каком направлении ее открывать».

Итак, 15-летний Денис поведал журналистам СТВ, что днем 31 декабря он шел со своим другом домой, и они захотели погреться в теплой остановке, однако ее еще не включили. Выходя из павильона, подростки без задней мысли закрыли за собой стеклянную дверь, и в этот момент она неожиданно треснула — посыпались осколки.

По словам директора фирмы-производителя остановки Дамира Кадырбаева, двери разбились, потому что рабочие еще не установили на них защитные кромки. Беда в том, что никто не поставил информационные знаки, предупреждающие о том, что нельзя трогать стеклянные двери.

Производитель пообещал починить павильон за свой счет.