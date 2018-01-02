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Подросток признался, что теплая остановка в Сургуте разбилась случайно

1 января siapress.ru написал, что некто разбил стеклянную дверь на новой теплой остановке в Сургуте на проспекте Мира. Выяснилось, что причастны к этому подростки, вовсе не желавшие прослыть вандалами. Близким к истине в итоге оказалось предположение автора нашумевшего фото с разбитой остановкой о том, что «возможно, причина не в вандализме», а в том, что «на самой двери банально отсутствовала стрелка, в каком направлении ее открывать».

Итак, 15-летний Денис поведал журналистам СТВ, что днем 31 декабря он шел со своим другом домой, и они захотели погреться в теплой остановке, однако ее еще не включили. Выходя из павильона, подростки без задней мысли закрыли за собой стеклянную дверь, и в этот момент она неожиданно треснула — посыпались осколки.

По словам директора фирмы-производителя остановки Дамира Кадырбаева, двери разбились, потому что рабочие еще не установили на них защитные кромки. Беда в том, что никто не поставил информационные знаки, предупреждающие о том, что нельзя трогать стеклянные двери.
Производитель пообещал починить павильон за свой счет.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 458, комментариев: 1


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 11:55
Нененене, господа "свободные журналисты", так не пойдёт.
Срочно нужна статья о том как пьяное российское быдло курочит остановки, т.к. деньги были украдены бандой мэра. Больше ада, больше!
Что за соплежуйство: "разбил случайно", "починит за свой счет"?

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