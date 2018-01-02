Упадочные настроения: в наступившем году биткоин еще больше подешевел

Впервые с 2015-го криптовалюта начинает новый год с падения, сообщает «Эхо Москвы». Достигнув 17 декабря своей максимальной стоимости в 20 тысяч долларов, биткоин продолжает движение вниз. Такие данные приводит финансовая компания «Bloomberg» на основе информации сервиса CoinMarketCap. На сайте зафиксировали, что только вчера биткоин упал более чем на четыре процента, то есть почти до 13 тысяч долларов.

Отметим, что в минувшем году у биткоина был более уверенный старт с сохранением роста, что и породило мировой интерес к криптовалюте.