Обыкновенное чудо: ​Lada Vesta SW Cross признана лучшей новинкой российского авторынка за 2017 год

Эксперты портала CarsWeek.ru составили топ-5 лучших автомобилей, появившихся на российском рынке в 2017 году, сообщает издание «Известия». В список вошли Lada Vesta SW Cross, новые версии Kia Rio, Honda CR-V и Hyundai Solaris, а также Mazda CX-9.

«По нашему мнению, главной новинкой 2017 года стала новая модификация популярного отечественного автомобиля — Lada Vesta SW Cross», — отметили авторы рейтинга и добавили, что эта машина сейчас может достойно конкурировать со многими иностранными представителями.