Рубль не бережёт. С наступлением нового года цены на проезд в сургутских автобусах выросли

Департамент городского хозяйства администрации Сургута сообщил, что с 1 января 2018 года изменится тариф на проезд в городских маршрутных автобусах большого и среднего класса.На регулярных маршрутах — № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 19, 21, 23, 24, 26, 45, 47, 51, 52 — стоимость проезда составит 23 рубля 50 копеек.

В администрации отмечают, что тарифы изменены в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».