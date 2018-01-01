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​С новым гадом! Вандалы разбили недавно установленную тёплую остановку в Сургуте // ФОТО

Сургутяне недолго наслаждались свеженькими теплыми остановками. 31 декабря в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что долгожданный социальный объект, установленный буквально на днях, уже разбит вдребезги. Такая участь постигла теплую остановку на проспекте Мира.

Фото Артёма Артёмова

В группе «Проблемы нашего города» была опубликована фотография Артёма Артёмова, на которой запечатлено то, что осталось от городского ноу-хау. Однако автор высказал предположение, что «возможно, причина не в вандализме», а в том, что «на самой двери банально отсутствовала стрелка, в каком направлении ее открывать». То бишь, это самое ноу-хау подвыпившие жители Сургута просто не осилили.

Пока что нет информации о том, удалось ли поймать нарушителя. Вся надежда на видеокамеры.

Напомним, что теплые остановки с обогревателями, подогреваемыми скамейками, wi-fi и камерами начали устанавливать в конце минувшего декабря. Всего должно в Сургуте должно появиться 14 таких павильонов.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 144, комментариев: 0


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