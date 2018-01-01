​В России запретили выпускать и продавать алкогольные энергетики

Начиная с сегодняшнего дня, в России действует запрет на выпуск и продажу алкогольных энергетиков, передает РИА Новости. Отныне эти напитки могут производиться в нашей стране лишь с целью экспорта. Напомним, что к запрещенным энергетикам относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15 процентов, в составе которой есть тонизирующие вещества.

Тему запрета подняли в Совете Федерации после инцидентов с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем в 2016 году. Так, в результате отравления жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» погибли 76 человек.

Помимо этого, по словам экспертов, такие тонизирующие напитки вызывают привыкание к алкоголю. Отметим, что в Москве и Подмосковье их не продают с середины 2015 года.