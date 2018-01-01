​Наиграли! Эти музыканты заработали больше всех в минувшем году

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира по итогам 2017 года.

Первое место досталось американскому рэперу Пи Дидди. В прошлом году его карман пополнился на $130 млн.

Чуть ниже расположились певец The Weeknd с доходом $92 млн, а также группы Coldplay ($88 млн) и Guns N' Roses ($84 млн).

В список богатеющих на глазах звезд вошли в том числе Джастин Бибер, заработавший в 2017 году $83,5 млн, 68-летний автор-исполнитель Брюс Спрингстин с $75 млн и певица Адель, спевшая на $69 млн.

Десятку лидеров замыкает группа Metallica с доходом в $66,5 млн.