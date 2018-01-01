Теперь россиянам можно легально коллекционировать старинное оружие

Согласно новым положениям в федеральном законе №391, с 1 января 2018 года в России разрешено коллекционировать старинное оружие, имеющее культурную ценность, передает ТАСС.

Коллекционеры ожидали этого закона долгое время, поскольку раньше граждане не имели возможности приобрести старинное нарезное оружие без специального режима лицензирования, ограничиваясь лишь гладкоствольным. С сегодняшнего дня можно коллекционировать дуэльные пары пистолетов, холодное оружие (кортики, антикварные ножи) и многое другое.