Отметили с огоньком! Во время новогодних гуляний на Дальнем Востоке сгорела огромная ёлка // ВИДЕО

В Южно-Сахалинске во время празднования новогодней ночи на площади Ленина вспыхнула 25-метровая искусственная елка. Символ Нового года сгорел дотла.

Как сообщает издание РИА Новости, прибывшим через минуту пожарным оставалось лицезреть лишь металлический каркас дерева. Погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной возгорания назвали неудачный запуск петарды. Об этом заявила пресс-служба мэрии города. Создана специальная комиссия для расследования инцидента. На месте сгоревшей елки в ближайшие сутки установят новую.