16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,6002   EUR  68,8668  

Сегодня вступил в силу закон о регулировании работы мессенджеров

Сегодня вступил в силу закон о регулировании работы мессенджеров, передает ТАСС. Теперь организаторы сервисов по обмену мгновенными электронными сообщениями должны обеспечивать передачу данных только идентифицированным с помощью абонентского номера телефона пользователям. Напомним, этот закон приняли летом 2017 года.

Его суть в том, что идентификация будет проводиться с помощью телефонного номера пользователя на основании договора об идентификации между мессенджером и оператором связи. Учредители сервисов по обмену мгновенными сообщениями, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, могут осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно, определяя абонентский номер пользователя.

Кроме того, мессенджеры обязаны предоставить возможность абоненту отказаться от сообщений других пользователей. В то же время закон предписывает сервисам обязательное обеспечение рассылки сообщений по инициативе государственной власти, а также ограничение массовых рассылок, содержащих неправомерную информацию.

В случае нарушения мессенджерами требований об ограничении массовой рассылки и передаче неправомерной информации, операторы связи вправе закрыть доступ к сервису по решению суда.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:48, просмотров: 142, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Простой года. ​Время, назад!

Простой года. ​Время, назад!
Какие проблемы «зависли» в 2017 году
Дмитрий Щеглов Сегодня в 11:12
40 0
SIAPRESS.RU года. ​Понедельник начался в субботу

SIAPRESS.RU года. ​Понедельник начался в субботу
В этом году нас читала вся страна
Василий Мирский 31 декабря 2017 в 15:03
386 0
Долгое прощание года. Чемодан без ручки

Долгое прощание года. Чемодан без ручки
«Переработка» уехала, но кое-что осталось
Дмитрий Щеглов 31 декабря 2017 в 14:11
984 1
​Когда Дед Мороз и Снегурочка ездят на собаках

​Когда Дед Мороз и Снегурочка ездят на собаках
Активисты ФЕС уже третий год проводят благотворительные «хаски—покатушки» для детей социальных учреждений
Елена Курилова 31 декабря 2017 в 13:13
436 0
Монумент года. ​Операция «Памятник»

Монумент года. ​Операция «Памятник»
Единственный мемориал открыли в тайне
Харитон Знаменский 31 декабря 2017 в 13:04
418 1
Наезд года. ​Хлебозавод попал в замес

Наезд года. ​Хлебозавод попал в замес
В 2017 году предприятию устроили очень тяжёлую жизнь
Дмитрий Щеглов 31 декабря 2017 в 12:09
550 1
Случайность года. Я не нарочно, просто совпало...

Случайность года. Я не нарочно, просто совпало...
В 2017 году Кострома стала для Сургута почти что городом-побратимом
Василий Мирский 31 декабря 2017 в 11:18
3831 1
Благоустройство года. ​Включили преображение

Благоустройство года. ​Включили преображение
В Сургуте обновляли дворы и парки. А ещё оживили фонтан
Ангелина Калугина 31 декабря 2017 в 10:07
501 0
Звонок года. ​Во избежание

Звонок года. ​Во избежание
Вся страна массово эвакуировалась
Полина Амирова 30 декабря 2017 в 16:20
546 2
Стройки года. ​Точечная достройка

Стройки года. ​Точечная достройка
В Сургуте завершили нескольких долгожданных объектов
Лилия Сулейманова 30 декабря 2017 в 15:12
725 2
Дума года. ​Не место для дискуссий

Дума года. ​Не место для дискуссий
Сургутская дума в 2017 году удивила своей мягкостью по отношению к чиновникам
Артем Мазнев 30 декабря 2017 в 14:05
597 3
Новый год. Время, когда мы все думаем о будущем, надеемся на хорошее

Новый год. Время, когда мы все думаем о будущем, надеемся на хорошее
Желаю каждому из нас, каждой семье счастья, здоровья, добра. Нашей Югре – свершившихся планов, реализованных целей
Наталья Комарова, губернатор Югры 30 декабря 2017 в 12:00
416 1
Уважаемые сургутяне, дорогие земляки!

Уважаемые сургутяне, дорогие земляки!

Пусть все задуманное с легкостью воплотится в 2018 году!
Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО – Югры 30 декабря 2017 в 12:38
390 0
На благо людей, во благо здоровья!

На благо людей, во благо здоровья!
В 2018 году Сургутская окружная клиническая больница будет продолжать проводить работы по улучшению качества, доступности оказания медицинской помощи населению Югры и безопасности медицинской деятельности.
Галина Шестакова, главный врач БУ "Сургутская окружная клиническая больница" 30 декабря 2017 в 12:40
498 0
​Мы прожили этот год как одна дружная и сплоченная семья!

​Мы прожили этот год как одна дружная и сплоченная семья!
Пусть достижения уходящего года станут точкой отчета для новых свершений и побед!
Вадим Шувалов, глава города Сургута 30 декабря 2017 в 11:45
443 1
Можно много говорить о том, что прошедший год был не простым, но главное, несмотря не на что, нам удалось добиться определённых успехов

Можно много говорить о том, что прошедший год был не простым, но главное, несмотря не на что, нам удалось добиться определённых успехов
Пусть Новый год принесет вам благополучие и успех
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 30 декабря 2017 в 11:30
432 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика