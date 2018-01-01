Сегодня вступил в силу закон о регулировании работы мессенджеров, передает ТАСС. Теперь организаторы сервисов по обмену мгновенными электронными сообщениями должны обеспечивать передачу данных только идентифицированным с помощью абонентского номера телефона пользователям. Напомним, этот закон приняли летом 2017 года.
Кроме того, мессенджеры обязаны предоставить возможность абоненту отказаться от сообщений других пользователей. В то же время закон предписывает сервисам обязательное обеспечение рассылки сообщений по инициативе государственной власти, а также ограничение массовых рассылок, содержащих неправомерную информацию.
В случае нарушения мессенджерами требований об ограничении массовой рассылки и передаче неправомерной информации, операторы связи вправе закрыть доступ к сервису по решению суда.