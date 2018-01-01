Сегодня вступил в силу закон о регулировании работы мессенджеров, передает ТАСС. Теперь организаторы сервисов по обмену мгновенными электронными сообщениями должны обеспечивать передачу данных только идентифицированным с помощью абонентского номера телефона пользователям. Напомним, этот закон приняли летом 2017 года.

Его суть в том, что идентификация будет проводиться с помощью телефонного номера пользователя на основании договора об идентификации между мессенджером и оператором связи. Учредители сервисов по обмену мгновенными сообщениями, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, могут осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно, определяя абонентский номер пользователя.

Кроме того, мессенджеры обязаны предоставить возможность абоненту отказаться от сообщений других пользователей. В то же время закон предписывает сервисам обязательное обеспечение рассылки сообщений по инициативе государственной власти, а также ограничение массовых рассылок, содержащих неправомерную информацию.

В случае нарушения мессенджерами требований об ограничении массовой рассылки и передаче неправомерной информации, операторы связи вправе закрыть доступ к сервису по решению суда.