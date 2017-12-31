​Югорские СОНКО приглашают принять участие в конкурсе на предоставление субсидий

Департамент общественных и внешних связей Югры объявляет конкурсный отбор на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям региона в 2018 году.

«Для участия в конкурсном отборе принимаются проекты, направленные на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения; повышение уровня правосознания граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, деятельность по защите прав и свобод человека; социальную адаптацию инвалидов и их семей и другое», — говорится на сайте правительства.

Заявки начнут принимать с 9 января и по 7 февраля нового года. В течение срока приема заявок департамент организует консультирование по вопросам их подготовки, в том числе предварительную проверку заявок и документов в электронном виде на специализированном разделе портала гражданского общества Югры «Югражданин.рф».