​Задержан петербуржец, устроивший взрыв в «Пятерочке»

Спецслужбы установили личность мужчины, который устроил взрыв в петербургской «Пятерочке». Им оказался 35-летний житель Санкт-Петербурга Дмитрий Лукьяненко.

Выяснить, кто стоит за преступлением помогла флешка, найденная в колбасе в этом супермаркете.

Следователи обнаружили в ней схему самодельного взрывного устройства и текст угроз в адрес семинаров ДЭИР - Дальнейшее Энерго-Информационное Развитие - тренинговой системы нью-эйдж, петербургский филиал которой находится в пятистах метрах от магазина. В день взрыва там, кстати, один из посетителей также обнаружил такую же флешку с аналогичным содержимым.

Вчера оперативники задержали Лукъяненко в его квартире в Красном селе. Он заявил, что хотел этим взрывом привлечь внимание к странным семинарам, которые проводятся в ДЭИР.

Отметим, что ранее спецслужбы не исключали что прогремевший взрыв — теракт, а "ИГ" (запрещенная в России организация) взяла на себя ответственность за произошедшее.