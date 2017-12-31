С Новым годом, дорогие читатели siapress.ru!

Дорогие читатели siapress.ru!

Поздравляем вас с наступающим 2018-м годом! Мы желаем вам самых лучших перемен и добрых новостей, и сами готовы делать новости и меняться для вас.

Во-первых, традиционно редакция СИА-ПРЕСС остается с вами в течение всех новогодних каникул. Все это время мы будем рассказывать то, что происходит в Югре, России и мире. Кроме того, мы занимаемся подведением итогов года — все каникулы на нашем портале будут выходить материалы о всем самом интересном и важном, что осталось в 2017-м году.

К слову, если этих итогов вам будет мало — милости просим в еще одну традиционную рубрику — «Лучшее 2017» — с самыми интересными материалами СИА-ПРЕСС за прошедший год.

Во-вторых, меняться будет наш портал. В скором времени siapress.ru станет более современным, мобильным и интересным. Мы уверены, что эти перемены вам понравятся. Так что оставайтесь с нами не только на новогодних каникулах, но и весь 2018 год.

В-третьих, меняться будет и другой наш ключевой продукт — газета «Новый Город». Теперь она будет выходить в виде дайджеста самых интересных событий один раз в месяц. А все оперативные и актуальные новости и мнения вы сможете читать на siapress.ru.

Вот с такими интересными переменами мы входим в 2018-й год. Все это получается у нас потому, что есть вы, наша замечательная аудитория. До новых встреч в новом 2018-м году!