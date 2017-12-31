​В Сургутском районе появился единый телефон для связи с руководителями диаспор

Как отмечается на сайте муниципалитета, по данному телефону за консультативной помощью могут обратиться граждане, столкнувшиеся с проявлениями дискриминации по национальному признаку, конфликтными ситуациями в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, проявлениями экстремизма, терроризма и коррупции.

Для соединения с руководителями таджикской, киргизской, узбекской, азербайджанской, армянской, дагестанской и чечено-ингушской диаспорами жителям Сургутского района необходимо лишь позвонить по телефону 8 (3462) 529-001.