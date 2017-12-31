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​В Сургутском районе появился единый телефон для связи с руководителями диаспор

Как отмечается на сайте муниципалитета, по данному телефону за консультативной помощью могут обратиться граждане, столкнувшиеся с проявлениями дискриминации по национальному признаку, конфликтными ситуациями в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, проявлениями экстремизма, терроризма и коррупции.

Для соединения с руководителями таджикской, киргизской, узбекской, азербайджанской, армянской, дагестанской и чечено-ингушской диаспорами жителям Сургутского района необходимо лишь позвонить по телефону 8 (3462) 529-001.


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30 декабря 2017 в 14:44, просмотров: 658, комментариев: 2


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
31 декабря 2017 в 13:13
тьфу
Швондер
не нравится
31 декабря 2017 в 16:44
А с путеным тебе?

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