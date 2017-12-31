Сургутянин во время корпоративной пьянки обокрал бывшего директора на 600 тысяч рублей

К сургутским полицейским обратился директор одного из СТО города, который сообщил о краже золотых изделий на сумму более 600 тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого, им оказался уволенный работник данного учреждения. Он пояснил, что пришел к бывшим коллегам в гости на работу и распивал там с ними спиртными напитки, после чего втайне от них поднялся на второй этаж, где находился кабинет директора, взломал входную дверь и похитил имущество.

За совершенную кражу он может сесть на срок до шести лет.