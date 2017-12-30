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​Apple предложила владельцам iPhone заменить старые батареи со скидкой

Компания Apple принесла извинения владельцам iPhone, у которых производительность гаджетов со старыми батареями стала снижаться.

Корпорация предложила людям, у которых iPhone 6 и более поздние модели, произвести негарантийную замену аккумулятора по сниженной цене — 29 долларов. Отметим, что в России точную цену замены можно будет узнать в авторизованных сервис-центрах в конце января. Акция по замене аккумуляторов по сниженной цене продлиться до конца декабря 2018 года.

Также в начале нового года будет выпущено обновление iOS, которое позволит узнать о состоянии аккумулятора и его влиянии на производительность смартфона.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 81, комментариев: 0


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