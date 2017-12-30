Дед Мороз и Снегурочка поздравили участников движения сургутских дорог с наступающим новым годом

Традиционно в канун Нового года сотрудники Госавтоинспекции Сургута поздравляют горожан и дарят подарки участникам дорожного движения. Автополицейский Дед Мороз и его очаровательная помощница Снегурочка вышли на центральную дорогу города и вместе с инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД Сургута, создали новогоднюю атмосферу праздника и поздравляли жителей и гостей города. Переодетых в новогодних персонажей сотрудников Госавтоинспекции участники дорожного движения встречали радостными улыбками, добрыми словами и, конечно, дисциплинированным поведением на дороге. Водители-родители, а также пешеходы с детьми, рассказывали новогодние стихотворения и пели песни, и получали от Деда Мороза и Снегурочки сладкие новогодние подарки и памятки-напоминания о безопасности дорожного движения в период зимних праздников. В свою очередь, участники дорожного движения поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции, взаимно поздравили всех автополицейских с наступающим Новым годом, и пообещали соблюдать Правила дорожного движения и безопасность на дороге.