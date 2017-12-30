​Подробности ДТП с тремя погибшими по дороге в Ноябрьск

29 декабря около 12 часов на 95 км дороги Сургут - Ноябрьск произошло ДТП. Водитель Mitsubishi Lancer 1970 года рождения не учел погодные условия – наледь на дороге, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с Татрой, которой управлял мужчина 1976 года рождения. В результате водитель и два пассажира Mitsubishi (мужчина 2001 и женщина 1972 годов рождения) от полученных травм скончались на месте.