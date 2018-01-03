Процент года. ​Избирательный отход

Сургут показал необычно низкий даже для себя процент явки на выборах. В сентябре горожане проявили весь свой интерес к системе власти и своего представительства там, элементарно «забив» на довыборы — на избирательные участки пришли всего 8,85 процента электората. В итоге победу одержала представитель «Единой России», главврач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева — за нее проголосовали более 70 процентов пришедших на выборы.

С другой стороны, возможно, Сургут неосознанно поддержал столичный тренд (там выбирали депутатов городских советов) на «сушку явки» — эта задумка московских властей была направлена на то, чтобы на участки пришли только те избиратели, которые «знают», за кого обязательно надо проголосовать. Но в итоге запрос на новые лица оказался куда выше, чем полагали многие — при явке около 15 процентов оппозиционеры получили около 181 мандата из 1500, в то время как раньше у них было порядка 25-30 мест в муниципальных советах.