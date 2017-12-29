​Песков назвал главное разочарование года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие прогресса в отношениях России и США вполне может считаться главным разочарованием года, сообщают «Ведомости».

«Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, это не может не вызывать сожаления. Вы знаете наш настрой на сотрудничество. Но танго нужно танцевать вдвоем», — резюмировал Песков.

«Назвать какое-то одно достижение было бы неверно: это и экономика — смена тренда ( с отрицательного на положительный. — «Ведомости».) в экономике, — добавил Песков. — И рекордно низкий уровень инфляции, и перечень социальных инициатив. А главное, что перечень достижений растянут во времени».