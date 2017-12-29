​Новый год на Европе Плюс!

Европа Плюс поздравляет всех своих слушателей с наступающим 2018-м годом и устраивает незабываемые новогодние каникулы! Всё самое лучшее за год – в эфире радио №1 в России*!

31 декабря в 19:00 Алексей Мануйлов подведёт музыкальные итоги года – в прямом эфире заключительный ЕвроХит Топ 40. А с 20:00 в эфире – новогодний TOP CLUB CHART: 50 лучших треков для любой новогодней вечеринки! А ровно в полночь атмосфера главных танцполов мира продолжится в специальном выпуске ResiDANCE вместе с Anton Bruner. В эту новогоднюю ночь прозвучат лучшие гостевые миксы года от мировых звёзд электронной сцены – Oliver Heldens, Swanky Tunes, Major Lazer и других.

Бригада У, РАШ и Крутой подъём — на новогодних каникулах до 9 января, а воскресное шоу Week & Star вернётся в эфир радио № 1 в России* 14 января. Но все новогодние праздники на Европе Плюс больше хитов, больше музыки! Расписание повторов эфиров – для тех, кто хочет снова насладиться лучшими хитами на новогодних каникулах, – можно найти на официальном сайте Европы Плюс.

Спасибо, что все вы с нами! Всё самое интересное – впереди! С Новым годом!

Подробности в эфире, на сайте, а также в соцсетях ВКонтакте, Twitterили Facebook

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*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2017, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.