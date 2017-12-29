Антитеррористическая комиссия Югры: сегодняшние звонки о заминировании объектов в округе оказались ложными

Сегодня, как и в ноябре 2017 года, на телефоны дежурных служб городов Сургута и Нижневартовска поступили анонимные сообщения о минировании объектов с массовым пребыванием людей.

Правоохранительными органами и органами местного самоуправления принимаются все необходимые меры по проверке данных сообщений, проведена эвакуация граждан.

В настоящее время реальная угроза не подтверждена. Силовыми ведомствами проводятся дополнительные проверки объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта и обследование мест массового пребывания людей.

Просим жителей с пониманием отнестись к данной ситуации и принимаемым мерам. Информация о результатах проверок будет своевременно доводиться через СМИ.