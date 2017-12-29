​Около 40 авиарейсов задержаны в Москве из-за тумана

Около 40 авиарейсов задержаны в московских аэропортах с утра пятницы из-за сильного тумана, сообщает «Интерфакс».

В авиадиспетчерских службах московского авиаузла «Интерфаксу» заявили, что аэропорты «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» продолжают работу, несмотря на туман, принимают и отправляют рейсы.

«Однако окончательное решение о взлете и посадке принимает командир воздушного судна. На данный момент два самолета авиакомпаний «Победа» и «Ямал», которые должны были приземлиться соответственно во «Внуково» и «Домодедово», ушли на запасные аэродромы в «Шереметьево» и Нижний Новгород», – сказал собеседник агентства.