Подытожили. ​Остались сносом

Уходящий год для Сургутского района и его руководителя Андрея Трубецкого ознаменовался формированием своего «лица» как в отношении кадрового состава, так и в медийном поле. Многие решения, принятые в муниципалитете, сделали его центром внимания не только Сургута и поселений района, но и округа. Какие из результатов 2017 года сам глава муниципалитета считает самыми важными, Андрей Трубецкой рассказал в интервью «НГ».

Развал балков

В августе район неожиданно для многих получил из округа щедрую финансовую помощь на ликвидацию балков до конца года — целых 430 миллионов рублей. С задачей муниципалитет в итоге справился, несмотря на критически малый срок в четыре месяца, выделенный чиновникам на решение проблемы. Правда, в какой-то момент администрация была готова пойти на крайние меры ради выполнения задачи и судиться с теми жителями балков, кто отказывался переселяться, опасаясь ухудшения своих жилищных условий. До этого не дошло, и в декабре чиновники смогли красиво отчитаться о полной ликвидации всего балочного массива в Сургутском районе.

Ищем инвесторов

Прорывом года для муниципалитета стало инвестиционное направление. Сургутский район активно продвигал, в том числе и в медийном поле, крупные инфраструктурные проекты: завод по переработке моторных топлив, индустриальный парк, музейно-туристический комплекс «Барсова гора», мусороперерабатывающий завод. Все эти крупные предприятия остаются пока на бумаге, поэтому отношение к ним настороженное, учитывая богатый и печальный опыт «прожектов» в Сургуте и районе.

Помогая бизнесу

Другое дело малое и среднее предпринимательство, поддержка которых стала главной гордостью муниципалитета. В этом году на сайте администрации Сургутского района заработал инвестиционный портал, который призван помочь местным бизнесменам. Результат оказался впечатляющим: муниципалитет занял первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности в округе. Это отразилось и на бюджете, в котором растет доля собственных доходов Сургутского района.

Последние 12 месяцев показали, что Сургутский район перехватывает инициативу и повестку у города, что, похоже, заметили и в правительстве округа. Во всяком случае, вновь возобновились разговоры о возможности создания Сургутской агломерации. Причем многие считают, что право возглавить его могут передать руководителю муниципалитета, чей политический вес в последнее время серьезно вырос. Следующий год покажет, хватит ли его для того, чтобы занять ведущую роль в тандеме «город-район».