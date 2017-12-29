​С 1 Января в России дорогам будут присвоены новые номера

С 1 января закончится период перехода на новый порядок учета федеральных трасс. В следствии чего автомобильным дорогам будут присвоены новые номера, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию Росавтодороа.

Изменение номеров и буквенных обозначений трасс произойдет в соответствии с постановлением кабинета министров от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Таким образом, буквой М будут обозначены федеральные трассы, соединяющие Москву со столицами других стран и административными центрами российских субъектов. Буквой Р теперь будут обозначать федеральные трассы и региональные дороги, ведущие в административные центры России. Буква А будет использоваться для обозначения федеральных трасс и региональных дорог, ведущих к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам.