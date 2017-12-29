Специалисты восстановили связь со спутником «Ангосат», информацию подтвердили в «Роскосмосе», сообщают «Ведомости».

«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», – говорится в сообщении «Роскосмоса».

Напомним, что запуск ракеты-носителя «Зенит-3SLБ» со спутником «Ангосат» на борту прошел успешно. Однако позже связь со спутником была утеряна. По предположениям специалистов причиной этому могло стать замыкание в шине питания