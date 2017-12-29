​Компания Apple принесла свои извинения за замедление старых айфонов и предложила скидку

Компания Apple принесла клиентам извинения за то, что она намеренно замедляла работу старых моделей iPhone, объяснив это тем, что пытались продлить их работу при низком заряде батареи, сообщает «Meduza».

Компания подтвердила, что начиная с версии iOS 10.2.1 (2016 год) оптимизировала расход энергии телефона для предотвращения внезапного отключения. «Клиенты положительно отреагировали на iOS 10.2.1, потому что она успешно снизила число внезапных отключений», — уточнили в компании.

Однако после распространения информации о медленной работе приложений на старых моделях айфонов отношение клиентов к обновлению изменилось. В Apple это связывают как со старением аккумуляторов, так и с программными ошибками при обновлении, которые уже были исправлены.

Чтобы решить проблему Apple приняла решение снизить стоимость замены аккумуляторов почти втрое: с 79 до 29 долларов. Скидка доступна только для владельцев iPhone 6 или более поздней модели, она будет действовать с января по декабрь 2018 года.