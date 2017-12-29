Вадим Шувалов провел скучнейшую итоговую пресс-конференцию в истории Сургута

Накануне глава Сургута Вадим Шувалов провел итоговую пресс-конференцию, сообщает «URA.RU».

По мнению издания, она стала исторической: «Мэр сумел отличиться сразу несколькими действиями — сломал традиционный формат общения с прессой, рассказал пошлую историю, попытался предотвратить неудобные вопросы. Ничего из задуманного не удалось», – пишет портал.

Глава города впервые привел с собой заместителей — Алексея Жердева, Романа Меркулова, Николая Кривцова и человека из старой команды Александра Пелевина. Объяснить присутствие вице-мэров попытались подведением итогов всей командой Шувалова.

До начала записи Вадим Шувалов решил скрасить неловкое молчание в студии и рассказал анекдот. «Я вспомнил историю из жизни. Девушка пришла на рентген. Зашла в эту кабину. Из студии раздается: вы возьмите в рот. Девушка не поняла. Там опять вздохнули или что-то такое: вы возьмите в рот. В итоге, не выдержав, женщина вышла из своей кабинки, подошла к девушке и говорит: вы цепочку, пожалуйста, возьмите в рот», – рассказал глава Сургута, получив в ответ недоуменные улыбки журналистов.

По итогам перечисления достижений чиновников больше всего журналистов заинтересовала тема прокурорских проверок в администрации. «Для того, чтобы убрать все вот эти разговоры, убрать эти публикации, я вынужден подать в прокуратуру. Вы знаете, я обратился с письмом. Пусть прокуратура проверит правильность деятельности администрации. Кому, как не прокуратуре, доверять? У вас есть какие-то еще другие в этом отношении сомнения?» – обратился к прессе глава.

Помимо этого Шувалов также поднял тему о приватизации муниципальных активов. «Хотел бы отметить, что ни одно предприятие не может быть приватизировано как-то кулуарно — это всегда выносится на заседания думы и публичные слушания. Поэтому эту тему хотел бы закрыть. Это вот такая позиция», – объяснил Шувалов. При этом журналисты поинтересовались, как будет реализовано поручение губернатора Натальи Комаровой, чтобы в процессе продажи активов участвовали жители. Однако внятного ответа не последовало.