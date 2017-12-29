​Президент России подписал закон о повышении МРОТ с 2019 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до величины прожиточного минимума, сообщает «Meduza».

С 1 января 2018 года МРОТ будет повышен с 7800 до 9489 рублей. Это составит 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, зафиксированной во втором квартале 2017 года (11 163 рубля).

Таким образом, с 1 января 2019 года МРОТ будет ежегодно устанавливаться, как величина прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Однако стоит отметить, в случае если прожиточный минимум будет падать, МРОТ останется неизменным.