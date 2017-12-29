​Аэропорт Сургута поздравил подшефную школу с 30-летним юбилеем

26 декабря 2017 года представители ОАО «Аэропорт Сургут» приняли участие в торжественном мероприятии подшефной школы № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева. Образовательное учреждение отпраздновало тридцатилетний юбилей. По этому поводу в школе состоялся большой праздничный концерт. Творческие номера, подготовленные не только учащимися школы, но и выпускниками, были наполнены искренним теплом и любовью к родной школе. И это, безусловно, является ярким показателем трудоемкой и кропотливой работы всего педагогического состава школы, ведь главная движущая сила любой школы – её коллектив. В школе № 22 трудится много мастеров своего дела, чей труд сложно переоценить.

Сотрудничество ОАО «Аэропорт Сургут» со средней общеобразовательной школой № 22 началось еще 12 лет назад, в 2005 году. Именно тогда аэропорт начал оказывать школе регулярную поддержку. Первым значимым шагом стала помощь школьному музею «Крылья над Сибирью». Предприятием регулярно выделяются средства на строительные материалы для ремонта здания, а для учащихся систематически проводятся профориентационные экскурсии в аэропорт. Кроме того, ОАО «Аэропорт Сургут» оказывает школе помощь в развитии учебно-воспитательного процесса, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, которые нередко проводятся совместно.

Также, при активном участии генерального директора Евгения Дьячкова, активно работает социальный проект аэропорта. Суть его в предоставлении рабочих мест для выпускников школ в аэропорту Сургута. Многие молодые люди уже обрели свое место в коллективе и успешно трудятся в различных подразделениях предприятия.

30 лет – это рубеж, открывающий новые вершины и новые горизонты. Мы уверены, у нашей подшефной школы большое и интересное будущее. Желаем всем педагогам успехов, планов, побед, творческих идей и смелых решений!