​В Югре на 2018 год запланировано более 500 спортивных мероприятий по 68 видам спорта

В Югре на 2018 год запланировано более пятисот спортивных мероприятий по 68 видам спорта.

В спортивном календаре событий отмечены, как традиционные мероприятия, так и новые направления в мировом спорте.

Одним из приоритетных направлений в 2018 году станет развитие спортивно-массовых и физкультурных мероприятий и в этой связи большое внимание будет уделено проведению спартакиад.

Среди самых масштабных спортивных мероприятий Югры вновь появился большой биатлон. Финальный этап Кубка IBU пройдет в Ханты-Мансийске с 12 до 19 марта. В апреле в столице округа пройдет VI Международный Югорский лыжный марафон «UGRA SKI/FIS по программе Russialoppet».

Новым для автономного округа направлением в 2018 году станет самый прогрессивный вид спорта — киберспорт. Крупнейшие компьютерные турниры уже давно бьют многие финансовые рекорды, а финальные матчи не только собирают многотысячные стадионы, но и десятки миллионов зрителей в сети Интернет. В грядущем году в Югре запланировано два турнира.