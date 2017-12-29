В преддверии Нового года Молодежное объединение ОАО «Аэропорт Сургут» приняло участие в благотворительной акции по поздравлению нуждающихся детей с наступающим праздником.

Представители Молодежного объединения от имени коллектива аэропорта Сургута вручили подарки детям состоящим на учете в Центре профилактики и борьбы со СПИДом, а так же передали подарки детям-инвалидам и детям из многодетных семей находящимся под опекой городской общественной организации «Женщины Сургута».

Аэропорт ежегодно участвует в подобных акциях, а сотрудничество с общественной организацией «Женщины Сургута» и вовсе стало доброй традицией.

По мнению руководства Общества, подобные благотворительные акции - это особая честь. Именно они позволяют нам создавать волшебство для детей, которые особо нуждаются в нём, а главное – верят.