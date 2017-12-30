​Роспотребнадзор: во время праздничных застолий соблюдайте ряд правил

В преддверии празднования Нового года, проведения праздничных застолий Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре рекомендует потребителям соблюдать следующие правила:

- продукты для праздничного стола, в том числе мясо, овощи, кондитерские изделия, полуфабрикаты, готовые блюда приобретать в местах организованной торговли (торговые предприятия, рынки, ярмарки); с целью профилактики ботулизма не приобретайте продукцию у частных лиц, особенно консервированные овощи, грибы, мясо, рыбу; копченую и вяленую рыбу. Продукция домашнего изготовления может быть опасна!

- перед приобретением товара проверять срок годности, оценивать внешний вид продукта;

- обращать внимание на соблюдение условий хранения при реализации продукции: скоропортящиеся пищевые продукты обязательно должны храниться в холодильном оборудовании;

- соблюдать правила личной гигиены, а именно: перед началом приготовления пищи необходимо тщательно вымыть руки, прибрать волосы;

- тщательно промывать продукты (особенно – яйца, зелень) перед их обработкой и нарезкой;

- для нарезки овощей и мяса, а также сырой и готовой продукции использовать раздельный чистый инвентарь (ножи, доски);

- не оставлять нарезанные овощи, не заправленные салаты, маринованное мясо, готовые блюда в тепле, хранение данной продукции должно осуществляться в холодильнике;

- при хранении блюд в холодильнике соблюдайте правила товарного соседства – не храните готовые блюда совместно с сырыми продуктами или полуфабрикатами.

- салаты следует заправлять перед подачей на стол. «Вчерашние» заправленные салаты, простоявшие не один час на праздничном столе, представляют собой реальную угрозу вашему здоровью.

Употребляйте только качественный алкоголь, приобретенный в торговых предприятиях, имеющих лицензию на его продажу, имеющий акцизную марку и товаросопроводительные документы. Перед употреблением алкоголя обязательно покушайте — это снизит вредное действие алкоголя на желудок и отсрочит и уменьшит признаки опьянения. Во время праздничного застолья не злоупотребляйте алкогольными напитками, не смешивайте различные виды алкоголя.

При возникновении вопросов по качеству пищевой продукции и нарушении прав потребителей при ее реализации, Вы можете обратиться в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре (628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 72, Тел.: +7 (3467) 328-108, +7 (3467) 32-93-84) или его территориальные отделы.